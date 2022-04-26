IIHF лишила Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Короткая ссылка
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отнять у России право на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.
IIHF лишила Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею
  • РИА Новости

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет IIHF принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022. Совет ставит это решение приоритетной задачей, чтобы дать достаточно времени для подготовки новой стране-хозяйке.

Первенство планеты 2023 года должно было пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

28 февраля IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Впоследствии стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что российские арбитры не будут работать на чемпионате мира в 2022 году. 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить