IIHF лишила Россию права на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отнять у России право на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге.

«Заботясь о безопасности и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, Совет IIHF принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у России», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что альтернативный хозяин чемпионата будет определён на заседании, которое пройдёт в последнюю неделю ЧМ-2022. Совет ставит это решение приоритетной задачей, чтобы дать достаточно времени для подготовки новой стране-хозяйке.

Первенство планеты 2023 года должно было пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

28 февраля IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Впоследствии стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что российские арбитры не будут работать на чемпионате мира в 2022 году.