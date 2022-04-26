Резцова — о сборах лыжников в Крыму: Бородавко неправ
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«Почему он решил провести сборы в Крыму? Пусть сборы проводятся в других местах, где они были раньше. Он неправ. Я не знаю, зачем он поступает так сейчас», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
В Крыму к сезону начнут подготовку лыжники группы Бородачко. В том числе это трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка Наталья Непряева.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Норвегии считает странным проведение сбора российских лыжников в Крыму.