Резцова — о сборах лыжников в Крыму: Бородавко неправ 

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала решение старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко провести тренировочные сборы своей группы в Крыму.
Резцова — о сборах лыжников в Крыму: Бородавко неправ 
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Почему он решил провести сборы в Крыму? Пусть сборы проводятся в других местах, где они были раньше. Он неправ. Я не знаю, зачем он поступает так сейчас», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

В Крыму к сезону начнут подготовку лыжники группы Бородачко. В том числе это трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Норвегии считает странным проведение сбора российских лыжников в Крыму.

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