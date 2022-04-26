Степанова считает, что призовые могут мотивировать спортсменов остаться в России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, как мотивировать спортсменов выступать на соревнованиях в России, а не уезжать за рубеж.

«На волне Олимпиады я была замотивирована, и меня до сих пор несёт дальше. Мотивация дальше — это деньги, призовые. Сделаете призовые, как на этапе Кубка мира, да мы и ездить никуда не будем», — сказала Степанова в подкасте «Голос биатлона».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к международным стартам в связи с ситуацией на Украине. Подавляющее большинство спортивных федераций последовали требованию МОК.

Ранее Степанова рассказала, почему не приняла участие в чемпионате России в Сыктывкаре.