Курашов: в России пройдут открытые соревнования по фристайлу на объектах Кубка мира

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Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что будут проведены открытые соревнования в нескольких российских городах.
Курашов: в России пройдут открытые соревнования по фристайлу на объектах Кубка мира
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Наши зарубежные коллеги опасаются возможных санкций со стороны FIS за участие в таких соревнованиях. Тем не менее мы планируем в России открытые турниры для всех желающих», — цитирует Курашова «Матч ТВ».

Он также добавил, что ФФР прорабатывает вопрос совместных тренировочных мероприятий с иностранцами и участия в открытых международных соревнованиях.

«Открытые соревнования мы планируем провести в России там же, где проводили этапы Кубка мира. У нас не так много объектов, соответствующих международных стандартам. А трасс слоупстайла, соответствующих уровня Кубка мира, у нас в принципе нет в стране, — заключил Курашов.

Напомним, что проведение тренировочного сбора спортсменов на водных трамплинах в Китае находится под вопросом из-за локдауна в стране.

Ранее Курашов рассказал, что ФФР прорабатывает календарь международных соревнований с участием спортсменов из Азии.

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