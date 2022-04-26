«Даллас» разгромил «Юту» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА

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«Даллас Маверикс» на своей площадке нанёс разгромное поражение «Юта Джаз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» разгромил «Юту» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА
  • AP

Игра, которая прошла в Далласе, завершилась со счётом 102:77 в пользу команды из Техаса.

В составе «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл (33 очка и 13 подборов). У «Джаз» самым результативным стал Джордан Кларксон (20 очков).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу «Далласа».

Следующая игра пройдёт в Солт-Лейк-Сити 29 апреля.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Финикс Санз» и сравнял счёт в серии первого раунда плей-офф НБА.

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