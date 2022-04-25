Джикия: хочется быстрее закончить этот сезон РПЛ и начать с чистого листа

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал текущее положение московской команды.

«Стабильности нет. С чем связано? С настроением, которое сейчас царит. С тем положением, которое занимает «Спартак». Хочется быстрее закончить этот сезон, начать всё с чистого листа — я говорю именно о чемпионате России», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что на данный момент в команде ориентируются на Кубок России.

За четыре тура до конца чемпионата «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко и опережая идущие в зоне стыковых матчей «Химки» лишь на три балла.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что с интересом посмотрел бы стыковые матчи с участием «Спартака».