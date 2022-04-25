«СКА-1946» обыграл «Красную Армию» и стал обладателем Кубка Харламова

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Петербургский «СКА-1946» обыграл московскую команду «Красная Армия» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022.
«СКА-1946» обыграл «Красную Армию» и стал обладателем Кубка Харламова
  • РИА Новости
  • © Игорь Руссак

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «СКА-1946» забитыми шайбами отметились Семён Демидов, Илья Иванцов и Матвей Мичков. За «Красную Армию» забили Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.

Петербургский клуб впервые стал обладателем Кубка Харламова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 70-летним юбилеем главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

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