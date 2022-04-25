Ловчев обвинил Карпина в хамстве за слова о «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина об игре московской команды.

«Я могу спросить у Валеры: а чего ты добился с армавирским «Торпедо» и «Мальоркой»? Но это будет гадость с моей стороны. Вообще, когда тренер говорит, что с таким составом и бюджетом валили мяч на Соболева, — это уже неправильная вещь сама по себе. Это хамство!» — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Он также считает, что неправильно критиковать свою прошлую команду.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком» Карпин удивился, что красно-белые не смогли обыграть клуб, у которого много молодых игроков в составе.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице с 31 очком и отстаёт от «Ростова» на три очка.

Ранее Карпин прокомментировал заявление гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой об отсутствии результатов во времена его работы с московской командой при неограниченном бюджете.