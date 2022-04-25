Ловчев обвинил Карпина в хамстве за слова о «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина об игре московской команды.
Ловчев обвинил Карпина в хамстве за слова о «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я могу спросить у Валеры: а чего ты добился с армавирским «Торпедо» и «Мальоркой»? Но это будет гадость с моей стороны. Вообще, когда тренер говорит, что с таким составом и бюджетом валили мяч на Соболева, — это уже неправильная вещь сама по себе. Это хамство!» — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Он также считает, что неправильно критиковать свою прошлую команду.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком» Карпин удивился, что красно-белые не смогли обыграть клуб, у которого много молодых игроков в составе.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице с 31 очком и отстаёт от «Ростова» на три очка.

Ранее Карпин прокомментировал заявление гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой об отсутствии результатов во времена его работы с московской командой при неограниченном бюджете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить