Карпин: у «Спартака» всё время виноват судья

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал отношение «Спартака» к работе судей в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если бы красно-белые не говорили только про судейство, то не было бы спича с моей стороны. Когда с такими зарплатами и футболистами всё время виноват судья, даже против «Ростова», который должен был три-четыре раза за центр поля перейти», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, победа над «Спартаком» не является чем-то особенным, потому что команда уже давно сильная только на бумаге.

Напомним, красно-белые уступили на выезде «Ростову» со счётом 2:3. После 26-го тура ростовский клуб (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.

Ранее Карпина рассмешило заявление гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о неограниченном бюджете в «Спартаке» во времена его работы с московской командой.