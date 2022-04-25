Глушенков рассказал о планах после окончания аренды в «Крыльях Советов»

Короткая ссылка
Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал, что собирается делать после окончания аренды в самарском клубе.
Глушенков рассказал о планах после окончания аренды в «Крыльях Советов»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. За красно-белыми слежу мало, только за результатами», — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний форвард в 2021 году продлил контракт со «Спартаком» на три года и снова был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона-2021/22. За самарский клуб футболист провёл 34 матча и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» переиграли самарский клуб в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить