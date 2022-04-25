Глушенков рассказал о планах после окончания аренды в «Крыльях Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков рассказал, что собирается делать после окончания аренды в самарском клубе.

«После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим. За красно-белыми слежу мало, только за результатами», — цитирует Глушенкова «РБ Спорт».

Напомним, что 22-летний форвард в 2021 году продлил контракт со «Спартаком» на три года и снова был арендован «Крыльями Советов» до конца сезона-2021/22. За самарский клуб футболист провёл 34 матча и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» переиграли самарский клуб в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.