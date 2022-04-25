Курашов: сейчас ФФР прорабатывает календарь соревнований со странами Азии

Короткая ссылка
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что организация прорабатывает календарь международных соревнований с участием спортсменов из Азии.
Курашов: сейчас ФФР прорабатывает календарь соревнований со странами Азии
  • globallookpress.com
  • © Владимир Трефилов

«Мы прорабатываем сейчас календарь альтернативных соревнований со странами Азии, но это непросто. Нам здесь ещё предстоит большая работа», — цитирует Курашова ТАСС.

По его словам, из-за несовпадения видов спорта в странах появляются трудности при составлении турнирного календаря. 

Напомним, что проведение тренировочного сбора спортсменов на водных трамплинах в Китае находится под вопросом из-за локдауна в стране.

Ранее Курашов высказался о том, что некоторые спортсмены воспринимают тренеров как обслуживающий персонал.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить