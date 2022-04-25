Курашов: сейчас ФФР прорабатывает календарь соревнований со странами Азии
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«Мы прорабатываем сейчас календарь альтернативных соревнований со странами Азии, но это непросто. Нам здесь ещё предстоит большая работа», — цитирует Курашова ТАСС.
По его словам, из-за несовпадения видов спорта в странах появляются трудности при составлении турнирного календаря.
Напомним, что проведение тренировочного сбора спортсменов на водных трамплинах в Китае находится под вопросом из-за локдауна в стране.
Ранее Курашов высказался о том, что некоторые спортсмены воспринимают тренеров как обслуживающий персонал.