Курашов: сейчас ФФР прорабатывает календарь соревнований со странами Азии

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что организация прорабатывает календарь международных соревнований с участием спортсменов из Азии.

«Мы прорабатываем сейчас календарь альтернативных соревнований со странами Азии, но это непросто. Нам здесь ещё предстоит большая работа», — цитирует Курашова ТАСС.

По его словам, из-за несовпадения видов спорта в странах появляются трудности при составлении турнирного календаря.

Напомним, что проведение тренировочного сбора спортсменов на водных трамплинах в Китае находится под вопросом из-за локдауна в стране.

Ранее Курашов высказался о том, что некоторые спортсмены воспринимают тренеров как обслуживающий персонал.