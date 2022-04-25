Экс-футболист «Спартака» Гулиев поделился воспоминаниями о пребывании в столичном клубе

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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев признался, что не получил полного удовлетворения от игры за столичный «Спартак».
Экс-футболист «Спартака» Гулиев поделился воспоминаниями о пребывании в столичном клубе
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я прошёл всю спартаковскую школу и хотел вернуться, дойти до основы. Своей цели я добился, но хотелось провести гораздо больше матчей за «Спартак». Поэтому полного удовлетворения не получил», — цитирует Гулиева пресс-служба «Арсенала».

По словам футболиста, он стал более рассудительным и сейчас старается не давать судьям повода назначать ему жёлтую карточку.

Напомним, что 24-летний полузащитник является воспитанником красно-белых и выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Футболист на правах свободного агента в 2021 году перешёл в тульский «Арсенал» и подписал с клубом двухлетний контракт.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как могут отреагировать болельщики, если московский клуб по итогам сезона будет бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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