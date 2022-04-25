Арбитр Лапочкин назвал противоречивым момент с первым пенальти в игре «Ростов» — «Спартак»
«Мне кажется, момент противоречивый, неоднозначный. Виталий Мешков изначально находился в идеальной позиции, он всё видел, он отреагировал на падение Полоза так, как он это видел. Потом — да, мы на повторе видим контакт, есть движение ноги защитника, есть контакт. Мы называем такие моменты «видеопенальти», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».
При этом он считает, что Мешков имел право назначить 11-метровый удар в ворота гостей.
«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.
Ранее известный комментатор Константин Генич заявил, что Мешков подписал себе приговор после матча «Ростов» — «Спартак».