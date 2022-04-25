Арбитр Лапочкин назвал противоречивым момент с первым пенальти в игре «Ростов» — «Спартак»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о решении судьи Виталия Мешкова в эпизоде с первым назначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом»

«Мне кажется, момент противоречивый, неоднозначный. Виталий Мешков изначально находился в идеальной позиции, он всё видел, он отреагировал на падение Полоза так, как он это видел. Потом — да, мы на повторе видим контакт, есть движение ноги защитника, есть контакт. Мы называем такие моменты «видеопенальти», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

При этом он считает, что Мешков имел право назначить 11-метровый удар в ворота гостей.

«Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее известный комментатор Константин Генич заявил, что Мешков подписал себе приговор после матча «Ростов» — «Спартак».

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