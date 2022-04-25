В «Динамо» объяснили резкую реакцию Смолова на слова журналиста

Пресс-служба «Динамо» выступила с заявлением по поводу ситуации с нападающим команды Фёдором Смоловым и журналистом после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«После игры ЦСКА — «Динамо» в различных СМИ были опубликованы слова нашего футболиста Фёдора Смолова. Однако тем, кто присутствовал в микст-зоне или посмотрел видео, очевидно: это просто реакция, причём вовсе не на вопрос про чемпионство, а на провокационную фразу, которая чуть раньше была брошена ему вслед в микст-зоне: «А Дзюба отвечает всегда!» Но при чём тут вообще Дзюба? Что, где и когда он всегда отвечает?» — заявили в пресс-службе клуба.

Кроме того, в клубе подчеркнули, что легко спровоцировать футболиста на едкие высказывания, когда он расстроен после поражения. При этом «Динамо» выразило уважение труду журналистов.

«В ответ мы просим, особенно в дни поражений, избегать явных провокаций и искажений смысла. Давайте уважать и помогать друг другу», — добавили в клубе.

Бело-голубые уступили ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч забил Чидера Эджуке.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.

Ранее сообщалось, что Смолов сказал журналисту задавать вопросы о чемпионстве в Санкт-Петербурге.