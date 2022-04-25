Шварц заявил, что в «Динамо» не забивают себе голову чемпионской гонкой в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом» после поражения от ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Проиграли ли мы чемпионскую гонку этим поражением? Могу сказать, что не забиваем этим себе головы. Мы всегда ставим во главу угла качество игры. Сегодня мы проявили себя с лучшей стороны. На данном этапе нашего развития команда занимает высокое место в таблице. Думаем о ближайшем сопернике», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Бело-голубые уступили ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч забил Чидера Эджуке.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал матч с «Динамо» тяжёлой игрой равных соперников.