Сальников заявил, что решение по отстранению Рылова было предвзятым
- РИА Новости
«Никаких лозунгов не было, но дисциплинарная комиссия посчитала, что это наносит ущерб международной федерации. Я считаю, что многие решения принимаются предвзято. Очень огорчительно, что этот эпизод произошёл. Вменялось и нарушение спортивной этики, это обвинение сняли», — цитирует Сальникова ТАСС.
Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение FINA отстранить Рылова.