Сальников заявил, что решение по отстранению Рылова было предвзятым

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Президент Федерации плавания России (ФПР) Владимир Сальников считает, что решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова было предвзятым.
Сальников заявил, что решение по отстранению Рылова было предвзятым
  • РИА Новости

«Никаких лозунгов не было, но дисциплинарная комиссия посчитала, что это наносит ущерб международной федерации. Я считаю, что многие решения принимаются предвзято. Очень огорчительно, что этот эпизод произошёл. Вменялось и нарушение спортивной этики, это обвинение сняли», — цитирует Сальникова ТАСС.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение FINA отстранить Рылова.

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