Загидуллина: на ОИ-2022 плакала вместе с Трусовой и Валиевой, переживала за Щербакову

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина рассказала о том, как следила за фигурным катанием на Олимпийских играх в Пекине.

«Плакала вместе с Трусовой, вместе с Валиевой, переживала за Щербакову, хотя она и отлично откатала — феноменальные у нас девочки, и, если бы все три откатали бы идеально, не знала бы, кому медаль давать», — цитирует Загидуллину ТАСС.

На Олимпиаде-2022 в женском одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, а серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева заняла четвёртое место в индивидуальных соревнованиях, но стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Ранее Рафаэль Арутюнян объяснил, как следует тренироваться Александре Трусовой для исполнения пятерного прыжка.

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