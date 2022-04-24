Месси выиграл 11-й чемпионский титул в карьере

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в составе своей команды выиграл чемпионат Франции сезона-2021/22.

ПСЖ одержал досрочную победу в чемпионате Франции за четыре тура до конца турнира, сыграв вничью с «Лансом» (1:1) в матче 34-го тура.

Таким образом, Месси завоевал свой 11-й чемпионский титул. В составе «Барселоны» аргентинский форвард десять раз выигрывал национальный титул.

Напомним, что футболист присоединился к ПСЖ летом 2021 года. Он не смог продлить контракт с «Барселоной» из-за финансовых ограничений испанской Примеры.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси впервые в карьере завоевал клубный трофей не с «Барселоной».

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