Фьюри: я лучший тяжеловес в истории

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал себя лучшим боксёром в своей весовой категории.

«Я не чемпион мира, я легенда в этой игре. Это невозможно отрицать. Я лучший тяжеловес в истории. Никто из великих тяжей не смог бы побить меня. И здесь речь идёт не о самоуверенности», — заявил Фьюри на пресс-конференции.

Поединок между Фьюри и его соотечественником Диллианом Уайтом состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Для 33-летнего Фьюри эта победа стала 32-й при одной ничьей. При этом он ни разу не терпел поражений на профессиональном ринге.

Ранее Фьюри не исключил, что завершит карьеру после победы над Уайтом.