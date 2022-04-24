«Бетис» в серии пенальти одолел «Валенсию» и выиграл Кубок Испании по футболу

Севильский «Реал Бетис» в серии пенальти одержал победу над «Валенсией» в финальном матче Кубка Испании по футболу.

Игра прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

На 11-й минуте Борха Иглесиас вывел местную команду вперёд, однако на 30-й Уго Дуро восстановил равенство.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались подопечные Мануэля Пеллегрини — 5:4. Решающий мяч с точки забил Хуан Гонсалес, а в составе «Валенсии» промахнулся Юнус Муса.

Для «Бетиса» этот трофей стал первым за последние 17 лет. В 2005 году зелёно-белые также стали обладателями национального кубка.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал чемпионом Франции по футболу в составе ПСЖ и впервые в карьере завоевал клубный трофей не с «Барселоной».