В «Нижнем Новгороде» намерены подать жалобу в ЭСК из-за удаления в матче с «Локомотивом»
«Будем подавать жалобу в ЭСК РФС на удаление Берковского? Да», — цитирует Измайлова «Чемпионат».
На 70-й минуте Берковский наступил на ногу хавбеку железнодорожников Артёму Карпукасу во время исполнения финта. После просмотра видеоповтора главный арбитр Евгений Турбин показал Берковскому прямую красную карточку, из-за чего «Нижний» доигрывал встречу вдесятером.
«Локомотив» на своём поле переиграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1, оба мяча в составе железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов.
Ранее главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.