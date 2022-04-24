В «Нижнем Новгороде» намерены подать жалобу в ЭСК из-за удаления в матче с «Локомотивом» 

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб собирается подать жалобу по поводу удаления полузащитника команды Ильи Берковского в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:2).

«Будем подавать жалобу в ЭСК РФС на удаление Берковского? Да», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

На 70-й минуте Берковский наступил на ногу хавбеку железнодорожников Артёму Карпукасу во время исполнения финта. После просмотра видеоповтора главный арбитр Евгений Турбин показал Берковскому прямую красную карточку, из-за чего «Нижний» доигрывал встречу вдесятером.

«Локомотив» на своём поле переиграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1, оба мяча в составе железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов.

Ранее главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ.