Хоккеист «Питтсбурга» Летанг: Малкин мгновенно делает нашу команду лучше
«Малкину пришлось нелегко, потому что у него был длинный перерыв, но он старался оставаться в форме. Тем не менее он настолько талантлив, что мгновенно делает нашу команду гораздо лучше, особенно при игре в большинстве», — цитирует Летанга сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче с «Детройтом» Малкин оформил дубль. Причём эта игра стала для него первой после четырёхматчевой дисквалификации.
Всего в этом сезоне российский нападающий набрал 39 очков (19 голов + 20 результативных передач).
Ранее сообщалось, что дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.