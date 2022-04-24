Хоккеист «Питтсбурга» Летанг: Малкин мгновенно делает нашу команду лучше

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высказался об игре российского нападающего команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

«Малкину пришлось нелегко, потому что у него был длинный перерыв, но он старался оставаться в форме. Тем не менее он настолько талантлив, что мгновенно делает нашу команду гораздо лучше, особенно при игре в большинстве», — цитирует Летанга сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Детройтом» Малкин оформил дубль. Причём эта игра стала для него первой после четырёхматчевой дисквалификации.

Всего в этом сезоне российский нападающий набрал 39 очков (19 голов + 20 результативных передач).

Ранее сообщалось, что дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.