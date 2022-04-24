Хоккеист «Питтсбурга» Летанг: Малкин мгновенно делает нашу команду лучше

Короткая ссылка
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высказался об игре российского нападающего команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

«Малкину пришлось нелегко, потому что у него был длинный перерыв, но он старался оставаться в форме. Тем не менее он настолько талантлив, что мгновенно делает нашу команду гораздо лучше, особенно при игре в большинстве», — цитирует Летанга сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Детройтом» Малкин оформил дубль. Причём эта игра стала для него первой после четырёхматчевой дисквалификации.

Всего в этом сезоне российский нападающий набрал 39 очков (19 голов + 20 результативных передач). 

Ранее сообщалось, что дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить