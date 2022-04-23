«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и десятый раз подряд стала чемпионом Германии

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и десятый раз подряд стала чемпионом Германии
  • AP

Встреча прошла в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена», и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Серж Гнабри (15'), Роберт Левандовски (34') и Джамал Мусиала (83'). У дортмундцев единственный мяч забил Эмре Джан на 52-й минуте с пенальти.

Таким образом, «Бавария» набрала 75 очков и за три тура до конца национального первенства стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это уже десятый титул Бундеслиги подряд. «Боруссия» с 63 очками занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» потерпел первое поражение за десять последних матчей в Бундеслиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить