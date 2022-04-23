«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и десятый раз подряд стала чемпионом Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче 31-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена», и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Серж Гнабри (15'), Роберт Левандовски (34') и Джамал Мусиала (83'). У дортмундцев единственный мяч забил Эмре Джан на 52-й минуте с пенальти.

Таким образом, «Бавария» набрала 75 очков и за три тура до конца национального первенства стала чемпионом Германии. Для мюнхенцев это уже десятый титул Бундеслиги подряд. «Боруссия» с 63 очками занимает второе место.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» потерпел первое поражение за десять последних матчей в Бундеслиге.