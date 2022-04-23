Цзю: если Бетербиев — настоящий чемпион, то поднимет флаг России

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал слова президента WBC Маурисио Сулеймана о том, что российский боксёр Артур Бетербиев в скором времени сможет защищать цвета канадского флага на соревнованиях.

«Если он настоящий чемпион, то поднимет флаг России, потому что выходит как профессионал», — цитирует Цзю «РБК Спорт».

Напомним, что 37-летний боец является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). В своём последнем поединке Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна на турнире по профессиональному боксу в канадском Монреале.

Ранее сообщалось, что абсолютная чемпионка Европы по выездке 2016 года Анна Гусейнова сменила спортивное гражданство.