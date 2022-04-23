Руководитель Ferrari Бинотто рассказал о будущем россиянина Шварцмана в команде

Короткая ссылка
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто рассказал о перспективах тест-пилота команды россиянина Роберта Шварцмана.
Руководитель Ferrari Бинотто рассказал о будущем россиянина Шварцмана в команде
  • Gettyimages.ru

«Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прервал. Так что на данный момент он всё так же наш тест-пилот», — приводит слова Бинотто Race Fans.

Он предположил, что если в будущем появится возможность, то команда позволит Шварцману сесть за руль болида «Формулы-1» в официальных гонках.

Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года. В нынешнем сезоне он должен провести три пятничные тренировки в составе команды «Формулы-1» Ferrari.

Руководство Международной автомобильной федерации 1 марта приняло решение наложить пакет санкций на российских пилотов. 4 марта федерация добавила к своим правилам новые пункты. Российские пилоты должны подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский».

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал ситуацию с отказом его бывшей команды Haas возвращать спонсорские деньги «Уралкалию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить