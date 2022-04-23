Руководитель Ferrari Бинотто рассказал о будущем россиянина Шварцмана в команде

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто рассказал о перспективах тест-пилота команды россиянина Роберта Шварцмана.

«Роберт родился в Израиле, у него израильский паспорт. Что касается лицензии, то она не российская. У него были соглашения с некоторыми российскими компаниями, но он их прервал. Так что на данный момент он всё так же наш тест-пилот», — приводит слова Бинотто Race Fans.

Он предположил, что если в будущем появится возможность, то команда позволит Шварцману сесть за руль болида «Формулы-1» в официальных гонках.

Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года. В нынешнем сезоне он должен провести три пятничные тренировки в составе команды «Формулы-1» Ferrari.

Руководство Международной автомобильной федерации 1 марта приняло решение наложить пакет санкций на российских пилотов. 4 марта федерация добавила к своим правилам новые пункты. Российские пилоты должны подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский».

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