Наумов: «Нижний Новгород» может доставить трудности «Локомотиву»
- РИА Новости
«Они могут доставить «Локомотиву» трудности. «Нижний», безусловно, будет огрызаться, постарается построить игру на контратаках. Видно, что у них хорошая атмосфера в команде», — цитирует Наумова «Чемпионат».
По его словам, у железнодорожников нет запаса прочности, но команда может играть на азарте и выигрывать без особых проблем.
«Всё равно терять уже нечего. Ничего особенного в этом сезоне мы уже не добьёмся. Если только команда не прыгнет с шестого места на четвёртое, но не более того», — добавил Наумов.
Напомним, 23 апреля на «РЖД Арене» пройдёт матч красно-зелёных с «Нижним Новгородом». Начало встречи — в 16:30 мск.
«Локомотив» (38 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (28 очков) расположился на 11-м месте.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Нижним».