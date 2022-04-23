Наумов: «Нижний Новгород» может доставить трудности «Локомотиву»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
Наумов: «Нижний Новгород» может доставить трудности «Локомотиву»
  • РИА Новости

«Они могут доставить «Локомотиву» трудности. «Нижний», безусловно, будет огрызаться, постарается построить игру на контратаках. Видно, что у них хорошая атмосфера в команде», — цитирует Наумова «Чемпионат».

По его словам, у железнодорожников нет запаса прочности, но команда может играть на азарте и выигрывать без особых проблем.

«Всё равно терять уже нечего. Ничего особенного в этом сезоне мы уже не добьёмся. Если только команда не прыгнет с шестого места на четвёртое, но не более того», — добавил Наумов.

Напомним, 23 апреля на «РЖД Арене» пройдёт матч красно-зелёных с «Нижним Новгородом». Начало встречи — в 16:30 мск.

«Локомотив» (38 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (28 очков) расположился на 11-м месте.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Нижним».

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