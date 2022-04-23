Арутюнян объяснил, как следует тренироваться Трусовой для исполнения пятерного прыжка

Известный тренер Рафаэль Арутюнян, который является наставником олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, высказался о желании Александры Трусовой выполнить прыжок в пять оборотов.

«Из-за скорости вращения на приземлении, если не дай бог человек прилетит «в четвертак», как мы говорим, то есть недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны. Разучивать такой прыжок, безусловно, можно. Но и это может оказаться непростым процессом. Для того чтобы работать на удочке, требуются определённые качества», — заявил в интервью RT Арутюнян.

Он добавил, что фигурист должен быть достаточно рослым человеком.

«Пятерной прыжок требует более длительного и более мощного разбега, чтобы создать правильный угол вращения, плюс рослый специалист может позволить себе управляться с удочкой более свободно, держать её дальше от себя, а это играет роль. Если тот, кто страхует спортсмена, находится слишком близко, он сразу ограничивает амплитуду фигуриста. Кроме этого, у фигуриста, который намерен пробовать пятерной, должна быть очень хорошая техника прыжка. Это обязательное условие», — сказал он.

Ранее Арутюнян заявил, что Трусова способна исполнить пятерной прыжок.