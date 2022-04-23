Капризов заявил, что счастлив набрать 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался об очередном рекорде в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это огромное достижение, спасибо болельщикам, моим партнёрам по команде. Я очень благодарен и счастлив, очевидно, что победа команды была очень важна», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ.

24-летний российский форвард в матче с «Сиэтл Кракен» оформил гол и три результативные передачи. Капризов стал седьмым российским хоккеистом, который набрал 100 и более очков за регулярный сезон НХЛ.

На счету Капризова 45 голов и 56 голевых передач в сезоне-2021/22. Он является рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам и по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ.