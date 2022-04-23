«Финикс» обыграл «Нью-Орлеан» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА

«Финикс Санз» в гостях нанёс поражение «Нью-Орлеан Пеликанс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра, которая прошла в Smoothie King Center, завершилась со счётом 114:111 в пользу команды из Аризоны.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, который набрал 34 очка. Баскетболисты «Финикса» Деандре Эйтон и Крис Пол записали на свой счёт по дабл-даблу. Эйтон набрал 28 очков и сделал 17 подборов, у Пола 28 очков и 13 передач.

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 2:1 в пользу «Финикса». Четвёртый матч серии пройдёт 25 апреля в Новом Орлеане.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан» победил «Сан-Антонио» в матче плей-ин НБА.