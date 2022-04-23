Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

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«Колорадо Эвеланш» в гостях потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Роджерс Плэйс», завершилась со счётом 6:3 в пользу команды из Канады.

В составе «Эдмонтона» хет-трик оформил Эвандер Кейн (23-я, 29-я, 35-я минуты). Также отличились Эван Бушар (25-я), Кайлер Ямамото (51-я), Крис Расселл (59-я). У «Колорадо» шайбы забросили Валерий Ничушкин (девятая, 25-я), Натан Маккиннон (59-я).

«Колорадо» (116) лидирует в Западной конференции. «Эдмонтон» (98 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Ойлерз» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ.

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