Кацалапов — о карантине перед встречей с Путиным: я наконец могу выспаться

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов рассказал, как проходит его карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Мой карантин проходит просто потрясающе. Я так замотался, что сейчас просто отдыхаю. Первые несколько дней было даже непривычно, что с утра не играет будильник и не надо никуда бежать. Поэтому я наконец могу выспаться!» — написал Кацалапов в соцсетях.

По его словам, соревновательный сезон-2021/22 был самым тяжёлым и нервным, особенно последние месяцы, поэтому он воспринимает карантин как маленький отпуск.

30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Напомним, что Путин 26 апреля встретится с чемпионами Игр-2022, а также с членами паралимпийской национальной команды.

Ранее Кацалапов рассказал, каким спортом мечтал заниматься в детстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить