Кацалапов — о карантине перед встречей с Путиным: я наконец могу выспаться

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов рассказал, как проходит его карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Мой карантин проходит просто потрясающе. Я так замотался, что сейчас просто отдыхаю. Первые несколько дней было даже непривычно, что с утра не играет будильник и не надо никуда бежать. Поэтому я наконец могу выспаться!» — написал Кацалапов в соцсетях.

По его словам, соревновательный сезон-2021/22 был самым тяжёлым и нервным, особенно последние месяцы, поэтому он воспринимает карантин как маленький отпуск.

30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Напомним, что Путин 26 апреля встретится с чемпионами Игр-2022, а также с членами паралимпийской национальной команды.

Ранее Кацалапов рассказал, каким спортом мечтал заниматься в детстве.