Кремлёв зарегистрирован кандидатом на пост президента IBA

Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв повторно баллотируется на должность главы организации.

Как сообщает пресс-служба IBA, другим кандидатом на пост президента является нидерландец Борис ван дер Фёрст.

Отмечается, что выборы пройдут на внеочередном конгрессе с 13 по 14 мая в Стамбуле.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич наградил Кремлёва сербским орденом Звезды II степени.