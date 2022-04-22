Кремлёв зарегистрирован кандидатом на пост президента IBA

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Действующий президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв повторно баллотируется на должность главы организации.

Как сообщает пресс-служба IBA, другим кандидатом на пост президента является нидерландец Борис ван дер Фёрст.

Отмечается, что выборы пройдут на внеочередном конгрессе с 13 по 14 мая в Стамбуле.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем IBA в марте запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под свой эгидой.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич наградил Кремлёва сербским орденом Звезды II степени.

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