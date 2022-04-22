Metaratings: российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении

Российские фигуристы, которые не приняли участие в Олимпийских играх в Пекине, приедут на открытый чемпионат Армении.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что соревнования пройдут в Ереване с 27 по 28 мая.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим недавний чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала изменения в правила танцев на льду, внесённые ISU.