Тюкавин: хотелось бы встретиться в финале Кубка России со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала плей-офф Кубка России по футболу, по итогам которой в качестве соперника бело-голубым досталась владикавказская «Алания».

«Интересный жребий. «Алания» ярко себя проявила в Кубке. Хотелось бы, конечно же, пройти владикавказский клуб и встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано — нам предстоят важные матчи в чемпионате», — цитирует Тюкавина пресс-служба «Динамо».

«Динамо» дома сыграет с «Аланией». «Спартак» примет «Енисей» на своём поле. Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Финал состоится 29 мая. Место проведения финального матча КР будет объявлено в начале следующей недели.

Ранее Михаил Игнатов заявил, что у «Спартака» достаточно времени на подготовку к матчу с «Енисеем».