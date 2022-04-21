Хачанов сыграет с Джоковичем в полуфинале теннисного турнира в Белграде

Россиянин Карен Хачанов оформил выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде (Сербия).

25-летний теннисист из Москвы в матче 1/4 финала переиграл в двух сетах бразильца Тьягу Монтейру со счётом 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Хачанов, который занимает 26-е место в рейтинге ATP, в полуфинале турнира сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что полуфиналист Уимблдона Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в турнире.





