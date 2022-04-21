Вратарь «Динамо» Лещук высказался об итогах жеребьёвки полуфинала Кубка России
- РИА Новости
«Жребий достаточно интересный. «Алания» — любопытная команда, мы играли с ними на сборах. Разберём и подготовимся к этой команде», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».
По словам вратаря, он ожидал, что бело-голубые будут играть с «Енисеем».
«Нам в любом случае будет приятно играть дома при своих болельщиках. Плюс — что не нужно будет никуда лететь, потому что в чемпионате у нас ещё идёт борьба за первое место», — добавил Лещук.
Напомним, что по результатам жеребьёвки московский «Спартак» получил в соперники красноярский «Енисей». Красно-белые проведут матч дома. «Динамо» примет на своём поле владикавказскую «Аланию». Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая.
Ранее полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала КР.