Вратарь «Динамо» Лещук высказался об итогах жеребьёвки полуфинала Кубка России

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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала плей-офф Кубка России по футболу.
Вратарь «Динамо» Лещук высказался об итогах жеребьёвки полуфинала Кубка России
  • РИА Новости

«Жребий достаточно интересный. «Алания» — любопытная команда, мы играли с ними на сборах. Разберём и подготовимся к этой команде», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».

По словам вратаря, он ожидал, что бело-голубые будут играть с «Енисеем».

«Нам в любом случае будет приятно играть дома при своих болельщиках. Плюс — что не нужно будет никуда лететь, потому что в чемпионате у нас ещё идёт борьба за первое место», — добавил Лещук.

Напомним, что по результатам жеребьёвки московский «Спартак» получил в соперники красноярский «Енисей». Красно-белые проведут матч дома. «Динамо» примет на своём поле владикавказскую «Аланию». Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая.

Ранее полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала КР.

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