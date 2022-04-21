Невилл: тен Хагу предстоит большая работа по возвращению «МЮ» к минимальным стандартам

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал назначение нидерландского специалиста Эрика тен Хага на должность главного тренера английского клуба.
Невилл: тен Хагу предстоит большая работа по возвращению «МЮ» к минимальным стандартам
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«То, что мы видим сейчас, — это неприемлемо. С этим нужно разбираться внутри, и тен Хагу предстоит большая работа по возвращению клуба к минимальным стандартам. Это касается и отношения, и рабочей этики», — цитирует Невилла Sky Sports.

По его словам, не стоит давить на тен Хага и требовать с клуба трофеи в первые два года.

«Сначала будет стоять другая задача: попасть в топ-4, восстановить позиции «Манчестер Юнайтед». Так что начальная фаза — заложить основы того, чего он хочет достичь», — добавил Невилл.

Напомним, что после 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о назначении тен Хага на должность главного тренера «МЮ».

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