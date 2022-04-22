Хоркина поддержала идею перехода российских спортивных федераций в Азию

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала идею перехода российских спортивных федераций из Европы в Азию.

«Это никогда не мешало, мы и участвуем, например, в соревнованиях «Дети Азии». Расширится круг соревнований, замечательно. Я за то, чтобы наши спортсмены выступали не на привычных площадках. Это может быть интересно», — цитирует Хоркину ТАСС.

По её словам, соревнования — это итог проделанной тренировочной работы. Она подчеркнула, что очень важно для атлетов выступать, бороться и соревноваться.

«Поэтому это хорошо, у нас есть возможность присутствия российских спортсменов с российским флагом на международных соревнованиях. Это важно не только для нас, но и для всей международной общественности», — заключила Хоркина.

Спортивная общественность после санкций начала рассуждать о возможном переходе российских федераций в азиатские ассоциации.

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее сообщалось, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию.