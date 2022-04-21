«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России по футболу

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Состоялась жеребьёвка полуфинала плей-офф Кубка России по футболу сезона-2021/22.
«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России по футболу
  • РИА Новости

По её результатам московский «Спартак» получил в соперники красноярский «Енисей». Красно-белые проведут матч дома. «Динамо» примет на своём поле владикавказскую «Аланию». 

Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая.

Ведущими церемонии стали бывшие игроки московского «Спартака» Дмитрий Сычёв и Дмитрий Аленичев.

Место проведения финального матча КР будет объявлено в начале следующей недели.

Напомним, что в 1/4 финала «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0), «Алания» по пенальти переиграла питерский «Зенит» (3:2), «Енисей» оказался сильнее казанского «Рубина» (3:1), а «Динамо» по пенальти победило в Калининграде «Балтику» (2:1).

Финал Кубка России пройдёт 29 мая.

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян поддержал предложение Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ.

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