Футболист «Спартака» Классен назвал победу над ЦСКА самой важной в своей карьере

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о победе над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу в своём дебютном матче в составе красно-белых.

«Это самая важная и эмоциональная победа в моей карьере. Ничего похожего в Германии и Австрии у меня не было. Задача на остаток сезона — взять Кубок России и побеждать в каждой игре чемпионата. Приятно выиграть в дебютном матче», — приводит слова Классена «Матч ТВ».

По его мнению, он неплохо сыграл в минувшей встрече, отметив, что команда помогла своей поддержкой ему в первом матче после долгого перерыва.

«Настраивал ли Ваноли меня как-то по особенному? Перед таким матчем у всех мотивация высокая... Если хотим победить в турнире, то, думаю, без разницы, кто достанется. Хотелось бы сыграть в полуфинале дома, перед своими болельщиками. Очень ждём, когда наши фанаты вернутся на трибуны», — добавил Классен.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над ЦСКА.