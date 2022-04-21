Жиго: после прошлого поражения от ЦСКА сказал, что обязательно выиграем следующее дерби

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал победу над столичным ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Думаю, шансы на победу в Кубке России у нас есть. Прекрасные эмоции. Выигрывать дерби — это самое лучшее чувство. Когда мы проиграли в прошлом матче я сказал, что мы обязательно выиграем следующее дерби. Это была непростая игра, но мы сделали это», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».

По его словам, он даже не хочет пока думать о своём предстоящем уходе и просто наслаждается своим нынешним коллективом и матчами в его составе. По окончании сезона Жиго перейдёт в «Марсель».

«Эти годы в «Спартаке» были лучшими для меня. Я очень люблю этот клуб. Но это футбол. Давайте просто наслаждаться», — добавил Жиго.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля. 

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что Москва является красно-белой после победы над ЦСКА.

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