Футболист «Зенита» Сергеев: «Алания» должна быть в РПЛ с такой игрой

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Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от владикавказской «Алании» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.

«Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал. Сегодня они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге», — цитирует Сергеева Sport24.

При этом он считает, что «Зениту» не повезло в минувшей игре и назвал серию пенальти лотереей. По его словам, в раздевалке многие игроки сине-бело-голубых были шокированы исходом.

«Алания» в Грозном обыграла «Зенит» в серии пенальти и вышла в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.

Ранее главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал победу над «Зенитом» в Кубке России.

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