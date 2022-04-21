«Лейпциг» на 92-й минуте вырвал победу у «Униона» и вышел в финал Кубка Германии

«Лейпциг» взял верх над берлинским «Унионом» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 2:1.

На 25-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Шеральдо Бекера. На 61-й «красные быки» восстановили равенство — пенальти реализовал Андре Силва, а на 92-й хозяева вырвали победу — решающий мяч забил Эмиль Форсберг.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Фрайбургом».

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила на выезде «Арминию» в матче Бундеслиги.