«Лейпциг» на 92-й минуте вырвал победу у «Униона» и вышел в финал Кубка Германии

Короткая ссылка
«Лейпциг» взял верх над берлинским «Унионом» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

Встреча прошла в Лейпциге и завершилась со счётом 2:1.

На 25-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Шеральдо Бекера. На 61-й «красные быки» восстановили равенство — пенальти реализовал Андре Силва, а на 92-й хозяева вырвали победу — решающий мяч забил Эмиль Форсберг.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско вышли в финал Кубка Германии, где сыграют с «Фрайбургом».

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила на выезде «Арминию» в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить