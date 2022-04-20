«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Брайтоном» в перенесённом матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра состоялась в Манчестере и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе хозяев на 54-й минуте забил Рияд Марез, на 66-й отличился Фил Фоден, а на 82-й точку в игре поставил Бернарду Силва.

Таким образом, «Сити» набрал 77 очков и вернулся на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу. «Брайтон» (40) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Эдварда Нкетиа помог «Арсеналу» одолеть «Челси» в матче АПЛ.

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