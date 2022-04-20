Ваноли извинился перед болельщицей, в которую попал бутылкой

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли попросил прощения у болельщицы, в которую попал бутылкой во время матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

«Хочу начать с извинений в адрес болельщицы, в которую я попал бутылкой во время матча. Эмоции зашкаливают, хочу попросить у неё прощения», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Подопечные Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА.