Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» одолеть «Челси» в матче АПЛ

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«Арсенал» в лондонском дерби одержал победу над «Челси» в перенесённом матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Тимо Вернер (17') и Сесар Аспиликуэта (32'). «Канониры» ответили дублем Эдварда Нкетиа, который забил на 13-й и 57-й минутах, а также голами Эмиля Смит-Роу (27') и Букайо Сака (90+2'), который реализовал пенальти.

Таким образом, «Арсенал» прервал трёхматчевую серию из поражений, набрал 57 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Челси» (62) находится на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и вышел в лидеры АПЛ.

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