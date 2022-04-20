«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в лидеры АПЛ

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«Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» в матче перенесённого 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Мячи забили Луис Диас (5-я минута), Мохамед Салах (22-я, 85-я), Садио Мане (68-я).

«Ливерпуль» (76 очков) вышел в лидеры Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Сити» (74 очка) переместился на второе место. МЮ (54 очка) опустился на шестую строчку.

Ранее сообщалось, что фанаты «Ливерпуля» спели Роналду «Ты не будешь один никогда» перед матчем с МЮ.

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