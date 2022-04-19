Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» пустым местом в перерыве матча с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру манкунианцев в первом тайме матча 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«Провальные игры в течение всего сезона вызывают тревогу. «Манчестер Юнайтед» — это пустое место. Игроки перед Давидом де Хеа безнадёжны. Прячьтесь за нового тренера, обвиняйте старого», — цитирует Невилла The Sun.

По его словам, манкунианцы в хорошей физической форме, но почему-то ходят пешком, а в лучшем случае иногда быстро прогуливаются.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» (54 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Ливерпуль» (73 очка) — на втором месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74 очка).

Ранее сообщалось, что игроки «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» выйдут на поле в траурных повязках в память об умершем новорождённом сыне форварда манкунианцев Криштиану Роналду.