Мирзоян: ЦСКА в матче со «Спартаком» может набрать былые обороты

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Ветеран московского «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России со столичным ЦСКА.

«Считаю ли я данную встречу игрой года для «Спартака»? Игрой года, в принципе, может быть любой матч. У ЦСКА в последних трёх турах пошел спад. Плохо для красно-белых то, что в данной встрече армейцы могут набрать былые обороты», — цитирует Мирзояна Betonmobile.

По его словам, дерби может дать шанс исправить всё плохое, что было на протяжении сезона, и подарить болельщикам надежду.

«Да, немного трудно красно-белым даются голы, но что делать, на сегодняшний день такая ситуация. Будем надеяться, что игроки смогут преподнести подарок «Спартаку» к 100-летию», — добавил Мирзоян.

Напомним, что 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА сыграют с красно-белыми в рамках 1/4 финала Кубка России.

Ранее бывший наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что считает армейский клуб фаворитом в матче четвертьфинала плей-офф КР по футболу со «Спартаком».

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