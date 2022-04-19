Фанаты «Ливерпуля» спели Роналду «Ты не будешь один никогда» перед матчем с МЮ

Болельщики «Ливерпуля» поддержали Криштиану Роналду, который потерял новорождённого сына, перед перенесённым матчем 30-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде».

Болельщики мерсисайдской команды пропели главный фанатский гимн «Ливерпуля» «Ты не будешь один никогда» (You'll Never Walk Alone). В этот момент стадион стоя аплодировал Роналду.

Сам португалец не принимает участие в матче.

Напомним, что оналду 18 апреля сообщил о смерти одного из новорождённых близнецов. Девочка жива, а мальчик, несмотря на все усилия врачей, скончался.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и МЮ сыграют в траурных повязках в память о сыне Роналду.