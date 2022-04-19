Фанаты «Ливерпуля» спели Роналду «Ты не будешь один никогда» перед матчем с МЮ

Короткая ссылка
Болельщики «Ливерпуля» поддержали Криштиану Роналду, который потерял новорождённого сына, перед перенесённым матчем 30-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде».

Болельщики мерсисайдской команды пропели главный фанатский гимн «Ливерпуля» «Ты не будешь один никогда» (You'll Never Walk Alone). В этот момент стадион стоя аплодировал Роналду.

Сам португалец не принимает участие в матче.

Напомним, что оналду 18 апреля сообщил о смерти одного из новорождённых близнецов. Девочка жива, а мальчик, несмотря на все усилия врачей, скончался.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и МЮ сыграют в траурных повязках в память о сыне Роналду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить